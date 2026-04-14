Le conflit au Moyen-Orient pèse sur les résultats de LVMH

Les marques de luxe voient leur chiffre d’affaires au Moyen-Orient reculer depuis mars en raison de la guerre avec l’Iran. LVMH parvient à compenser en partie ce revers grâce à de meilleures performances en Chine et aux États-Unis.

Impact négatif de 1 %

LVMH, propriétaire de marques de luxe telles que Louis Vuitton, Tiffany, Christian Dior, Veuve Clicquot et Sephora, affiche un chiffre d’affaires de 19,1 milliards d’euros pour le premier trimestre de son exercice, soit une baisse de 6 %, mais une hausse de 1 % à taux de change constants. Le chiffre d’affaires de la division mode, la plus importante du groupe, a reculé de 2 %. Une croissance organique a toutefois été enregistrée pour les montres et bijoux (+7 %), les vins et spiritueux (+5 %) et la distribution sélective (+4 %). Les parfums et cosmétiques sont restés stables.