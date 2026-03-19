Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Pauline Neerman
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

Le créateur de mode John Galliano rejoint Zara

icon
Mode19 mars, 2026

John Galliano fait son grand retour, mais pas au sein d’une maison de couture quelconque. Non, le créateur fait son retour chez Zara. Pendant deux ans, Galliano réinterprétera des vêtements existants de la filiale d’Inditex. C’est ainsi que la haute couture et la fast fashion se rencontrent…

De la haute couture à la chaîne

En septembre, Zara entame une collaboration créative avec le créateur britannique John Galliano (65 ans). L’ancien directeur artistique de Givenchy, Dior et Maison Margiela retravaillera les collections existantes de Zara pour en faire de nouvelles lignes saisonnières. Le détaillant espagnol opte ainsi pour un croisement saisissant entre la haute couture et le marché de masse.

En savoir plus sur... Mode
Voir plus
Événements
Les plus lus
Suivre RetailDetail