Le créateur de mode John Galliano rejoint Zara

John Galliano fait son grand retour, mais pas au sein d’une maison de couture quelconque. Non, le créateur fait son retour chez Zara. Pendant deux ans, Galliano réinterprétera des vêtements existants de la filiale d’Inditex. C’est ainsi que la haute couture et la fast fashion se rencontrent…

De la haute couture à la chaîne

En septembre, Zara entame une collaboration créative avec le créateur britannique John Galliano (65 ans). L’ancien directeur artistique de Givenchy, Dior et Maison Margiela retravaillera les collections existantes de Zara pour en faire de nouvelles lignes saisonnières. Le détaillant espagnol opte ainsi pour un croisement saisissant entre la haute couture et le marché de masse.