Le directeur intérimaire de Primark peut rester et reçoit du renfort

Primark a officiellement nommé Eoin Tonge au poste de directeur général, après un an d’intérim. Il sera épaulé par un nouveau directeur commercial : la chaîne de mode crée ce poste afin de disposer d’un bras droit commercial pour le PDG.

Des galons déjà acquis

La société mère Associated British Foods (ABF) a annoncé que Tonge devenait directeur général de Primark avec effet immédiat. Il occupait déjà ce poste à titre intérimaire depuis le 31 mars 2025, mais était membre du conseil d’administration d’ABF depuis février 2023 et est devenu directeur financier du groupe en avril 2023. Auparavant, il a notamment travaillé chez Marks & Spencer en tant que directeur financier et directeur de la stratégie.