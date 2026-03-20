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Écrit par Pauline Neerman
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Le distributeur de mode Gab placé sous redressement judiciaire

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Mode20 mars, 2026
GAB

Le distributeur belge de mode Gab International entame une procédure de redressement judiciaire. L’entreprise dispose de quelques mois pour élaborer un plan de redressement.

Dettes auprès des marques

Les mois à venir seront consacrés à l’élaboration d’un plan de redressement détaillé, indique l’entreprise dans un communiqué de presse. Ce plan pourrait non seulement s’attaquer aux problèmes financiers, mais aussi revoir la stratégie opérationnelle de l’entreprise, car le distributeur est confronté à des créances impayées auprès de différentes entreprises et marques de mode, dont Ecoalf, Pepe Jeans, Strellson, Daniele Fiesoli, Clarks et United Legwear & Apparel.

Fondée il y a près de quarante ans par Alain Broekaert, Gab International dispose d’un large portefeuille comprenant des dizaines de marques. Ces dernières années, le groupe a également racheté les droits pour le Benelux de plusieurs marques de mode en faillite, dont Scotch & Soda et Clarks, afin de rouvrir lui-même des magasins.

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