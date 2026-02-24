Le géant de la chaussure Deichmann « a tenu bon » en 2025 et ouvre un nouveau campus

Deichmann, le géant allemand de la chaussure derrière Snipes, entre autres, a atteint l’année dernière un chiffre d’affaires de 8,9 milliards d’euros. La croissance a été limitée, mais cela n’a pas empêché l’entreprise d’ouvrir un tout nouveau campus à Essen.

180 millions de paires de chaussures

Le PDG Heinrich Deichmann résume l’année comme suit : « Nous avons clôturé l’exercice 2025 avec un résultat solide et avons su nous maintenir dans un environnement de marché difficile. » Le chiffre d’affaires a augmenté de 2 % après correction des effets de change, pour atteindre environ 8,9 milliards d’euros, ce qui représente 180 millions de paires de chaussures vendues dans le monde entier.