Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Pauline Neerman
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

Le géant de la chaussure Deichmann « a tenu bon » en 2025 et ouvre un nouveau campus

icon
Mode24 février, 2026
DEICHMANN SE, Rüdiger Fessel

Deichmann, le géant allemand de la chaussure derrière Snipes, entre autres, a atteint l’année dernière un chiffre d’affaires de 8,9 milliards d’euros. La croissance a été limitée, mais cela n’a pas empêché l’entreprise d’ouvrir un tout nouveau campus à Essen.

180 millions de paires de chaussures

Le PDG Heinrich Deichmann résume l’année comme suit : « Nous avons clôturé l’exercice 2025 avec un résultat solide et avons su nous maintenir dans un environnement de marché difficile. » Le chiffre d’affaires a augmenté de 2 % après correction des effets de change, pour atteindre environ 8,9 milliards d’euros, ce qui représente 180 millions de paires de chaussures vendues dans le monde entier.

En savoir plus sur... Mode
Voir plus
Événements
Les plus lus
Suivre RetailDetail