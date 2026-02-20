Le groupe de luxe Moncler slalome vers le sommet en 2025

Le groupe Moncler, connu pour ses vestes de ski, clôture l’exercice 2025 avec une croissance modeste de son chiffre d’affaires, même si ses bénéfices sont inférieurs à ceux de l’année dernière. Les ventes ont clairement augmenté, en particulier au cours du dernier trimestre.

Une fin d’année solide

Le chiffre d’affaires du groupe s’est élevé à 3,13 milliards d’euros, soit une augmentation de 1 % par rapport à 2024, malgré des conditions de marché difficiles. À taux de change constants, la croissance est de 3 %, soutenue par les marques Moncler et Stone Island.