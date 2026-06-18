Le groupe de mode espagnol Tendam envisage de s’implanter au Royaume-Uni

Tendam, l’ambitieux groupe espagnol à l’origine des enseignes de mode Cortefiel, Springfield et Women’secret, mise fortement sur sa croissance internationale. Le Royaume-Uni figure également parmi ses cibles.

Doubler le chiffre d’affaires

Aujourd’hui, l’Espagne représente encore environ 70 % du chiffre d’affaires de Tendam, mais cela va changer dans un avenir proche. Le groupe souhaite pratiquement doubler son chiffre d’affaires d’ici 2030, pour atteindre environ 3 milliards d’euros, principalement grâce à son expansion internationale et à des acquisitions. À l’heure actuelle, l’entreprise est déjà présente dans 80 pays et compte plus de 1 850 points de vente. Il s’agit d’un mélange de magasins en propre en Europe et de partenariats de franchise en Amérique latine et au Moyen-Orient.