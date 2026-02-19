Le groupe Puig franchit le cap des 5 milliards d’euros

Le groupe espagnol de cosmétiques et de mode Puig, propriétaire de marques telles que Jean-Paul Gaultier, Dries Van Noten et Nina Ricci, a terminé l’année 2025 avec de bons résultats grâce à une forte demande en maquillage et en soins de la peau.

Cap des 5 milliards franchi

Puig a enregistré une croissance comparable de son chiffre d’affaires de 7,8 % à 5,042 milliards d’euros. L’EBITDA ajusté a augmenté de 7,8 % à 1,045 milliard, avec une marge EBITDA ajustée de 20,7 %, ce qui dépasse les prévisions financières pour l’année. Le bénéfice net a augmenté de 6,5 % pour atteindre 587 millions d’euros, soit une marge de 11,6 %.