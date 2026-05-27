Le PDG de Tod’s démissionne après à peine deux ans

John Galantic a démissionné de son poste de PDG de Tod’s, moins de deux ans après sa prise de fonction. Il a quitté la maison de luxe fin avril et est rentré aux États-Unis. Le poste ne sera pas pourvu pour le moment.

Enquête sur les conditions de production

Galantic avait pris ses fonctions de PDG en septembre 2024, mais selon un porte-parole, il part aujourd’hui pour des raisons personnelles et est retourné aux États-Unis. Avant de rejoindre Tod’s, Galantic a travaillé pendant environ seize ans chez Chanel, où il dirigeait les activités aux États-Unis et assumait d’autres responsabilités internationales.

L’année dernière, Tod’s a été impliqué dans une enquête sectorielle menée par les procureurs italiens sur les conditions de travail dans les ateliers de production des marques de luxe opérant sous le label « made in Italy ». Armani et Dior, entre autres, avaient déjà été accusés d’exploitation des travailleurs.

Une filiale de LVMH, chargée de la production des sacs à main Dior, a ainsi été placée sous surveillance en 2024. Les ouvriers, souvent des migrants en situation irrégulière, devaient y passer la nuit sur leur lieu de travail, dans de mauvaises conditions. Le président de Tod’s, Diego Della Valle, a toutefois émis des critiques et averti que l’enquête judiciaire menaçait la stabilité du secteur du luxe.