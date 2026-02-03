Le CEO Erik-Jan Mares quitte Zeeman, son successeur prêt à prendre la relève

Après près de neuf ans à la tête de Zeeman , Erik-Jan Mares passe le relais : « Je souhaite offrir à l’organisation la possibilité d’entamer une nouvelle phase », explique-t-il. Le discounter textile a déjà trouvé son successeur.

L’accent sur la durabilité

En juin, le CEO Mares vivra son dernier jour de travail chez Zeeman. « Zeeman est une entreprise où chacun peut être soi-même et où l’aspect humain prime. La contribution à la société et à la planète est tout aussi importante que la croissance du chiffre d’affaires. Les collaborateurs de Zeeman sont sincèrement intéressés et s’entraident de manière désintéressée », déclare Mares dans un communiqué de presse du détaillant. « Mais après près de neuf ans, il est temps pour moi de partir. Je souhaite offrir à l’organisation l’espace nécessaire pour accueillir une nouvelle direction, pour passer à la phase suivante. De plus, j’ai hâte d’apprendre de nouvelles choses ailleurs. La découverte de nouveaux marchés, secteurs et dynamiques a toujours été l’une de mes principales motivations. »

Au cours des dernières années, Mares a élaboré une stratégie à long terme cohérente, laissant place à l’esprit d’entreprise et au commerce durable. Le discounter textile s’est orienté vers la mode circulaire, s’est lancé dans la vente d’articles d’occasion et s’est fait le défenseur d’un salaire décent dans les pays producteurs de textile. L’année dernière, le détaillant a fait la une des journaux avec une opération promotionnelle : un diamant (synthétique) à 29,99 euros.

Zeeman a déjà trouvé un successeur à Mares : « Nous sommes en train de finaliser la nomination et nous communiquerons bientôt à ce sujet », a déclaré Bert Roetert, au nom du Conseil de surveillance.