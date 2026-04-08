Le Printemps supprime 229 emplois et ferme son magasin de Rennes

La chaîne française de grands magasins Le Printemps ferme son magasin situé dans le centre commercial Alma à Rennes. Dans le même temps, 229 emplois sont supprimés au sein de l’entreprise, qui compte au total près de 3 000 salariés.

Ralentissement durable

Dans un communiqué de presse, Le Printemps évoque un « ralentissement durable des ventes de biens de consommation », une baisse du pouvoir d’achat et la concurrence croissante de la fast-fashion et du marché de l’occasion. Cette annonce n’est pas une surprise : le mois dernier, le magasin de Brest a déjà fermé ses portes, après 67 ans d’activité.