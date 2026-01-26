Les actionnaires de LVMH exigent des éclaircissements sur la succession de Bernard Arnault

Les actionnaires de LVMH demandent plus de transparence concernant le plan de succession de Bernard Arnault, qui dirige le géant du luxe depuis près de 40 ans. Le flou qui entoure sa succession est de plus en plus considéré comme un risque pour l’entreprise.

Incertitude quant à la succession

Arnault, qui dirige un groupe d’environ 330 milliards d’euros comptant plus de 70 marques, dont Dior et Tiffany, a cinq enfants impliqués dans l’entreprise. Malgré son âge (76 ans) et la nécessité de désigner un successeur, il n’a pas encore pris de mesures concrètes en vue de son départ à la retraite. L’année dernière, il a même prolongé la limite d’âge pour son double rôle de PDG et de président jusqu’à 85 ans.