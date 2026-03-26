Les bénéfices de H&M progressent malgré des ventes décevantes

Le géant suédois de la mode H&M Group a enregistré au premier trimestre de son exercice 2026 un bénéfice d’exploitation supérieur aux prévisions. Le groupe clôture toutefois le trimestre avec une légère baisse de son chiffre d’affaires.

Les ventes se redressent après un mois de décembre morose

H&M a vu ses ventes en monnaie locale baisser de 1 % pour s’établir à 49,6 milliards de couronnes suédoises (4,58 milliards d’euros) au cours des trois premiers mois de l’exercice, qui s’étend de décembre à février. Ce démarrage en demi-teinte s’explique principalement par des ventes décevantes en décembre, après une période du Black Friday très dynamique fin novembre.