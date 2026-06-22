Les fabricants de vêtements tirent la sonnette d’alarme : « Nous brûlons notre capital »

L’industrie textile doit se défaire de son obsession pour le prix unitaire le plus bas. Ce ne sont pas les coûts de production en eux-mêmes, mais la surproduction, les stocks excédentaires et les soldes permanents qui grèvent le plus la valeur. C’est ce qu’affirme l’International Apparel Federation (IAF), la fédération mondiale des fabricants de vêtements, dans un nouveau manifeste en faveur d’une production textile « intelligente, productive et durable ».

Ce n’est pas la concurrence, mais l’inefficacité

Cet appel marque un changement de cap notable. Alors que les fabricants de vêtements se plaignaient principalement, depuis des années, de la pression sur les prix et de la concurrence, l’IAF identifie désormais le modèle économique sous-jacent comme un problème structurel. Le secteur produit trop, vend trop peu au prix fort et répercute trop souvent les risques sur les maillons les plus faibles de la chaîne.