Les ventes de Kering continuent de reculer : « pas le véritable potentiel »

Kering termine l’année avec une baisse de 13 % de son chiffre d’affaires, qui s’établit à 14,7 milliards d’euros. Le PDG Luca de Meo, à la tête de l’entreprise depuis septembre 2025 pour redresser la barre, affirme que ces résultats ne reflètent pas le véritable potentiel de l’entreprise. Celle-ci souhaite renouer avec la croissance et améliorer ses marges en 2026.

Gucci s’enfonce davantage

La société française de luxe a vu son chiffre d’affaires au détail reculer de 11 % et ses revenus de gros baisser de 9 %. Les problèmes concernent toujours principalement la marque phare Gucci : son chiffre d’affaires a chuté de 22 % pour atteindre 6 milliards d’euros. Les ventes directes aux consommateurs ont représenté 92 % des revenus ; le commerce de gros a reculé de 14 %.