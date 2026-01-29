Malgré la hausse des droits d’importation aux États-Unis et la baisse des dépenses de consommation, Levi Strauss constate une forte demande pour le denim. La marque Beyond Yoga connaît également une croissance remarquable.

Croissance des ventes directes

Le fabricant de jeans a vu son chiffre d’affaires augmenter de 4 % au cours du dernier exercice, pour atteindre 6,3 milliards de dollars (5,3 milliards d’euros). La croissance organique (hors fluctuations de cours et désinvestissements) s’est élevée à 7 %. Levi’s a constaté une forte demande pour les jeans larges (« baggy »). La ligne de vêtements de sport Beyond Yoga a également connu une forte croissance.