LolaLiza rachetée par sa direction : « un nouveau chapitre »

LolaLiza passe entre les mains de la direction après un Management Buy-Out (MBO) : trois membres de l’équipe de direction, dont le PDG Joachim Rubin, reprennent la marque de mode belge.

« Une suite logique »

Le PDG Joachim Rubin, la directrice produit et marketing Elodie Doret et la directrice commerciale et des opérations Griet Sauvenay rachètent LolaLiza à la famille Appelstein & Jeger, qui a fondé la chaîne de mode belge il y a 25 ans et qui détenait depuis lors l’intégralité de l’entreprise.

Selon les fondateurs, cette cession est une étape logique : « Après 25 années consacrées au développement de LolaLiza, le moment est venu de transmettre l’entreprise à une équipe qui connaît parfaitement nos valeurs, nos clientes et nos ambitions. Joachim, Elodie et Griet ont démontré qu’ils pouvaient faire grandir la marque avec vision, rigueur et respect de notre histoire. Nous sommes fiers de ce qui a été accompli ensemble et avons une totale confiance dans l’avenir de LolaLiza sous leur direction. »

La continuité avant tout

Les nouveaux actionnaires étaient déjà aux commandes depuis huit ans. La reprise ne constitue donc pas une rupture avec le passé. Joachim Rubin parle d’un engagement à long terme : « Nous voulons consolider ce que nous avons construit et faire grandir ce que nous avons semé en tant que membre du comité de direction de LolaLiza depuis de nombreuses années, tout en gardant une vision claire et ambitieuse de l’avenir. Notre force a toujours été notre agilité, cette capacité à nous adapter rapidement et à ajuster notre modèle dans un environnement exigeant. »

LolaLiza réalise un chiffre d’affaires d’environ 115 millions d’euros, compte 500 employés et exploite 90 magasins au Benelux et en France. La marque collabore également avec des partenaires internationaux dans plus de 25 pays. En Belgique, LolaLiza vise l’ouverture de nouveaux magasins et l’optimisation de ses canaux numériques. À l’international, la marque opte pour une stratégie omnicanale flexible en collaboration avec ses partenaires.