Louis Vuitton condamné dans une affaire de blanchiment d’argent aux Pays-Bas

Le ministère public inflige une amende de 500 000 euros à la filiale néerlandaise de Louis Vuitton pour ne pas avoir suffisamment réagi face à des pratiques de blanchiment d’argent. La sanction est liée à une affaire de blanchiment d’argent en cours impliquant trois suspects.

Des sacs de luxe vers la Chine

L’affaire concerne une femme de 36 ans de Lelystad qui a acheté des articles de luxe avec de l’argent provenant du milieu criminel, notamment dans des magasins Louis Vuitton. Il s’agissait principalement de sacs de créateurs valant plusieurs milliers d’euros. Entre août 2021 et février 2023, la femme a ainsi dépensé plus de 2 millions d’euros. Elle a ensuite expédié les sacs dans des cartons de déménagement vers la Chine afin de les revendre.