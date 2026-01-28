Belgique - FR
Écrit par Jorg Snoeck
LVMH constate une reprise prudente en Chine et aux États-Unis

Mode28 janvier, 2026
© PixelBiss / Shutterstock.com

LVMH, le groupe de luxe derrière des marques telles que Louis Vuitton, Dior et Tiffany, a clôturé l’année avec une légère baisse de son chiffre d’affaires et une diminution de 13 % de son bénéfice net. Grâce à un meilleur quatrième trimestre, le PDG Bernard Arnault se montre optimiste à moyen terme.

« 2026 ne sera pas simple »

Le chiffre d’affaires annuel de LVMH s’est élevé à 80,8 milliards d’euros, soit une baisse de 1 % à taux de change constants. Le bénéfice d’exploitation a baissé de 9 % pour s’établir à 17,8 milliards d’euros, tandis que le résultat net a reculé de 13 % pour atteindre 11 milliards d’euros. Les divisions mode, maroquinerie et boissons ont notamment enregistré une forte baisse de leurs bénéfices.

