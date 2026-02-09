Marie Méro ouvre une deuxième boutique néerlandaise à Sluis

Après Maastricht, la marque de mode belge Marie Méro poursuit son expansion aux Pays-Bas avec un deuxième magasin à Sluis. L’ouverture, prévue le 6 février, marque le point de départ d’une internationalisation accrue : la chaîne souhaite en effet s’implanter davantage aux Pays-Bas.

Un choix stratégique

« Sluis nous semble être une étape logique », déclare Ruben Van der Elst, directeur de Marie Méro. « Grâce à sa situation stratégique et à son fort attrait touristique, Sluis constitue pour nous le point de départ idéal pour poursuivre notre internationalisation, avec l’ambition de nous implanter plus profondément aux Pays-Bas à l’avenir. »

Sluis, une destination shopping populaire à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, offre en outre « un beau mélange de clients belges et néerlandais ». « Ce n’est pas seulement une ville commerçante, mais un environnement qui respire le calme et l’authenticité, exactement comme nous sommes et comme nous voulons traiter nos clients », poursuit Ruben Van der Elst.

Le magasin situé dans la Kapellestraat (120 m²) a été aménagé selon le nouveau concept de magasin, avec des matériaux naturels et des cabines d’essayage spacieuses pour créer une atmosphère chaleureuse. Pendant le week-end d’ouverture, les visiteurs pourront y bénéficier de conseils personnalisés en matière de style. Marie Méro compte désormais 13 magasins en propre.