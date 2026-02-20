New Balance enregistre une croissance à deux chiffres pour la cinquième année consécutive

New Balance a enregistré une croissance remarquable de 19 % de son chiffre d’affaires en 2025. Selon le PDG Joe Preston, c’est déjà la cinquième année consécutive de croissance à deux chiffres.

Des records dans les principales régions

Le chiffre d’affaires mondial de la marque sportive américaine a augmenté de 19 % l’année dernière, pour atteindre 9,2 milliards de dollars américains (7,8 milliards d’euros). Le PDG Joe Preston a souligné que la croissance se poursuit à grande échelle : la marque de baskets a atteint des niveaux records dans presque tous les marchés. L’Amérique du Nord et l’Europe se distinguent particulièrement, avec des hausses respectives de 20 % et 30 %.