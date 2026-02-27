Nouveau départ pour Comptoir des Cotonniers et Princesse tam.tam en France

Le tribunal économique de Paris donne définitivement son feu vert à la relance de Fast Retailing France, propriétaire de Comptoir des Cotonniers et Princesse tam.tam. La filiale sort de la procédure d’insolvabilité et se lance dans un modèle à deux marques qui devrait générer davantage de synergies.

Ensemble dans le magasin

L’été dernier, l’entreprise a entamé une procédure visant à « assurer la viabilité de la structure ». En novembre, un plan de cession avait déjà été approuvé. Avant la restructuration, le réseau comptait environ 90 magasins : une cinquantaine de boutiques Princesse tam.tam et une quarantaine de Comptoir des Cotonniers. Après la restructuration, il ne reste plus que 54 magasins.