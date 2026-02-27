Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Jorg Snoeck
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

Nouveau départ pour Comptoir des Cotonniers et Princesse tam.tam en France

icon
Mode27 février, 2026

Le tribunal économique de Paris donne définitivement son feu vert à la relance de Fast Retailing France, propriétaire de Comptoir des Cotonniers et Princesse tam.tam. La filiale sort de la procédure d’insolvabilité et se lance dans un modèle à deux marques qui devrait générer davantage de synergies.

Ensemble dans le magasin

L’été dernier, l’entreprise a entamé une procédure visant à « assurer la viabilité de la structure ». En novembre, un plan de cession avait déjà été approuvé. Avant la restructuration, le réseau comptait environ 90 magasins : une cinquantaine de boutiques Princesse tam.tam et une quarantaine de Comptoir des Cotonniers. Après la restructuration, il ne reste plus que 54 magasins.

En savoir plus sur... Mode
Voir plus
Événements
Les plus lus
Suivre RetailDetail