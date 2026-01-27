Okaïdi en redressement judiciaire

Le groupe français de mode enfantine IdKids, propriétaire d’Okaïdi, a demandé la protection contre ses créanciers auprès du tribunal de commerce de Lille. En Belgique, le détaillant a convoqué un conseil d’entreprise extraordinaire.

Endettement

IdKids, présent dans près de 70 pays avec 1 200 magasins et près de 6 000 employés, pour un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros, est lourdement endetté et subit la forte concurrence des marques de fast fashion bon marché et de la mode d’occasion.

Mardi, l’entreprise a demandé son placement en redressement judiciaire pour ses activités françaises auprès du tribunal de commerce de Lille. L’audience aura lieu mardi prochain, le 3 février. Selon le groupe, les magasins franchisés et les filiales étrangères ne sont pas concernés, mais un conseil d’entreprise extraordinaire sera organisé en Belgique, selon L’Echo. L’entreprise compte 335 magasins en France et une trentaine en Belgique.

