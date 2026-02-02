Paprika ferme ses magasins aux Pays-Bas

Paprika se retire des Pays-Bas. La marque de mode belge, spécialisée dans les grandes tailles, a fermé les portes de ses 21 magasins. La chaîne a également quitté l’Allemagne.

« Paysage en mutation »

« Paprika adapte son réseau aux conditions du marché », peut-on lire sur les portes des magasins fermés. « Dans un marché bouleversé par la mode ultra-rapide, Paprika réaffirme son engagement en faveur de la qualité, de la durabilité et du service. Malheureusement, dans ce paysage en mutation, nous sommes contraints de fermer les magasins néerlandais », poursuit le communiqué. Seule la boutique en ligne reste active.

Pour les employés, ces fermetures ont été soudaines et inattendues, selon certains commentaires sur les réseaux sociaux. La marque de vêtements se serait également retirée d’Allemagne : les 12 boutiques allemandes ont disparu du site web, note Retailtrends.

Paprika a fait faillite en 2024, après quoi le fonds d’investissement luxembourgeois Futura Capital Fund a racheté le groupe. À l’époque, trois magasins néerlandais et 23 des 60 magasins belges avaient déjà fermé leurs portes.