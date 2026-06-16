Pieces ouvre sa première boutique belge au Waasland Shopping

Pieces, filiale du groupe de mode danois Bestseller, a ouvert une boutique phare belge au Waasland Shopping à Saint-Nicolas. Il s’agit du premier magasin en propre de la marque de mode danoise dans le pays.

Premier emplacement

« Nous sommes fiers que Pieces ait choisi Waasland Shopping comme premier emplacement en Belgique », annonce le centre commercial sur LinkedIn. « Avec cette nouvelle ouverture, Waasland Shopping élargit encore son offre de mode et nous accueillons à nouveau une marque internationale de renom à Saint-Nicolas. »

Pieces se concentre sur la mode, le denim et les accessoires pour les (jeunes) femmes. En tant que marque filiale de Bestseller, elle se positionne aux côtés de marques sœurs telles que Vila, Jack & Jones, Only et Vero Moda. La marque existe depuis 2003 et se décrit comme « vivante », tendance et « originale ».