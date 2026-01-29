Belgique - FR
Écrit par Jorg Snoeck
Pourquoi Allbirds ferme ses magasins physiques

La marque de chaussures durables Allbirds ne voit plus beaucoup d’avenir pour ses magasins physiques : toutes ses succursales vont fermer, à l’exception de deux magasins d’usine aux États-Unis et de deux magasins à Londres.

Réduction

La réduction du réseau de magasins physiques est en cours depuis un certain temps chez Allbirds. Fin 2023, la marque durable exploitait encore 60 magasins en propre, dont 45 aux États-Unis. Au dernier trimestre, ce nombre était déjà tombé à 21 magasins aux États-Unis et deux succursales internationales gérées par la marque, à Londres.

