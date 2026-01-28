Primark accélère au Moyen-Orient

Après son lancement au Koweït l’année dernière, Primark prévoit d’ouvrir de nouveaux magasins à Dubaï, Bahreïn et au Qatar en 2026, en collaboration avec Alshaya Group. Le détaillant sera ainsi présent dans 21 pays d’ici la fin de l’année.

Lancement au Dubai Mall

Primark a annoncé son intention d’ouvrir des magasins sur trois nouveaux marchés au Moyen-Orient, en collaboration avec son partenaire franchisé Alshaya Group, après le succès de l’ouverture du tout premier magasin du détaillant au Koweït en octobre 2025.

Cinq magasins sont confirmés pour 2026 : aux Émirats arabes unis, trois magasins ouvriront à Dubaï en mars, avril et mai, suivis par des magasins à Bahreïn et au Qatar d’ici la fin de l’année. Le premier magasin à Dubaï ouvrira ses portes le jeudi 26 mars au Dubai Mall.

Grâce à cette expansion, Primark sera présent dans 21 pays à travers le monde d’ici la fin 2026. Primark et Alshaya Group continueront à collaborer au cours des prochaines années sur des projets d’expansion dans la région.