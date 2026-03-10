« Prudent » Hugo Boss dépasse les attentes

Hugo Boss a dépassé les prévisions de bénéfices l’année dernière, mais envisage 2026 avec prudence. Ce sera une année de transition difficile, indépendamment des tensions récentes au Moyen-Orient.

Reprise des marges et des bénéfices

Hugo Boss a enregistré en 2025 un résultat opérationnel supérieur aux prévisions : la maison de couture allemande a annoncé une hausse de son EBIT à 391 millions d’euros, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 379 millions d’euros. Le chiffre d’affaires a légèrement augmenté pour atteindre 4,3 milliards d’euros, soit une croissance de 2 % corrigée des effets de change. Le quatrième trimestre a été particulièrement dynamique, avec une croissance du chiffre d’affaires de 7 %.