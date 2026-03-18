Puig cède sa place et nomme un PDG

Puig, le groupe chapeautant de marques de luxe telles que Jean Paul Gaultier et Dries Van Noten, sépare les fonctions de PDG et de président exécutif en nommant José Manuel Albesa au poste de PDG. Marc Puig conserve son poste de président exécutif.

Une nouvelle étape

Avec cette nomination, le conseil d’administration de Puig ouvre un nouveau chapitre en matière de gouvernance d’entreprise. Marc Puig souligne que cette séparation des fonctions est conforme aux normes les plus strictes en matière de bonnes pratiques pour les sociétés cotées en bourse. « Je travaille en étroite collaboration avec José Manuel depuis plus de 20 ans et je suis convaincu que son talent, son leadership et sa vision font de lui la personne idéale pour devenir PDG de Puig », déclare Puig.