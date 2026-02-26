Puma dans le rouge : mise ses espoirs sur la Chine après des pertes

En 2025, Puma a plongé dans le rouge. Le fabricant allemand de baskets poursuit sa restructuration cette année et espère également bénéficier du soutien de son nouvel actionnaire chinois.

Encore des pertes en 2026

Au quatrième trimestre, Puma a enregistré une perte nette de 336,6 millions d’euros. Un an plus tôt, Puma avait encore réalisé un bénéfice net de 24 millions d’euros au cours de la même période. Le chiffre d’affaires trimestriel a également fortement baissé, passant de 2,15 milliards d’euros il y a un an à 1,57 milliard d’euros aujourd’hui.