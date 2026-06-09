River Island veut ouvrir de nouveaux magasins physiques

La chaîne de mode britannique River Island fait un retour remarqué : après avoir frôlé la faillite en 2024, la marque pour jeunes a de nouveau enregistré plus de 10 millions de livres de bénéfices en 2025. Elle prévoit désormais une expansion prudente.

Le numérique et M&S à la rescousse

Après une lutte acharnée pour sa survie, River Island a enregistré en 2025 un bénéfice avant impôts de 11,6 millions de livres sterling (13,6 millions d’euros). Il s’agit d’un revirement spectaculaire par rapport à la perte de 124 millions de livres sterling (145 millions d’euros) enregistrée l’année précédente. Une restructuration en profondeur a sauvé de justesse la chaîne de la faillite : 46 des 220 magasins ont fermé et environ 1 000 emplois ont été supprimés. L’entreprise a également négocié des baisses de loyer drastiques.