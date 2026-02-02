« Saks met fin à son partenariat e-commerce avec Amazon »

Le groupe américain de grands magasins Saks Global, actuellement en restructuration, mettrait fin à son partenariat avec le géant du commerce électronique Amazon afin de se concentrer sur des activités à plus fort potentiel.

Opposition des grandes marques

La chaîne de grands magasins souhaite fermer la boutique en ligne « Saks on Amazon » afin de rediriger le trafic Internet vers saks.com. Le partenariat aurait également rencontré l’opposition de certaines grandes marques de Saks, qui craignaient que la vente sur un site de commerce électronique destiné au marché de masse ne dilue le positionnement de leur marque. C’est ce qu’a rapporté vendredi une source interne à Reuters. Saks n’a pas encore réagi à cette information. Un porte-parole d’Amazon s’est contenté de déclarer : « Outre l’expérience Saks, la boutique de luxe Amazon continue de proposer une large sélection de marques de créateurs haut de gamme, et nous ajoutons régulièrement de nouvelles marques de luxe. »