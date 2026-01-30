Saks Off Fifth fermera 57 magasins et sa boutique en ligne

Le groupe de grands magasins de luxe Saks Global va fermer la plupart de ses magasins Saks Off 5th, moins chers, ainsi que les derniers magasins Neiman Marcus Last Call dans le cadre de sa restructuration. Les activités de commerce électronique seront également réduites.

Remboursement des dettes

Au total, cette mesure entraînera la fermeture de 57 magasins Saks Off 5th et de cinq magasins Neiman Marcus Last Call. Dans 34 magasins, les soldes de liquidation commenceront samedi, tandis que dans les 23 autres, elles débuteront le 2 février. Douze magasins resteront (pour l’instant ?) ouverts, tandis que la boutique en ligne de Saks Off 5th a également lancé une vente de liquidation.