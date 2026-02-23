Belgique - FR
Écrit par Jorg Snoeck
Saks sauvé grâce à un prêt d’urgence d’un milliard de dollars

Mode23 février, 2026
Shutterstock.com

Saks Global est provisoirement sauvé : le groupe américain de grands magasins de luxe a obtenu le feu vert pour un crédit d’urgence d’un milliard de dollars. Ce prêt fait partie d’un plan de financement plus large.

Les fournisseurs ont finalement donné leur accord

Le tribunal de Houston a approuvé l’ensemble du plan de financement d’une valeur de 1,75 milliard de dollars américains (environ 1,61 milliard d’euros), dont le crédit d’urgence d’un milliard. Le financement doit stabiliser l’approvisionnement et comprend également le refinancement des dettes existantes.

