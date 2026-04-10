Sarenza ouvre sa première boutique physique, d’autres sont prévues

Le groupe de mode français Beaumanoir teste le retail physique avec Sarenza Studio, un premier concept de magasin physique autour de l’acteur du commerce électronique Sarenza. Ces boutiques multimarques ont pour objectif de faire le lien entre le monde en ligne et le monde hors ligne.

De la plateforme à l’espace de vente

Le premier Sarenza Studio a ouvert cette semaine dans le centre commercial L’Atoll à Angers, « conçu comme une extension haut de gamme de l’expérience numérique du site Sarenza.com ». « Sarenza Studio est un concept 100 % féminin, ancré dans l’expérience grand magasin », explique la direction. Beaumanoir vise ainsi une expérience d’achat qui allie inspiration et conversion, sur le modèle des grands magasins classiques.