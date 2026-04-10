Une nouvelle direction pour Selfridges et Bijenkorf

Central Group, propriétaire de Selfridges, du Bijenkorf, du KaDeWe et d’autres enseignes, redéfinit sa structure de direction européenne. Une nouvelle équipe de direction commune pour l’Europe doit permettre aux grands magasins de luxe de se développer plus rapidement.

Une collaboration renforcée

Le groupe de distribution thaïlandais souhaite accélérer la croissance de son portefeuille de grands magasins de luxe tout en renforçant la cohésion opérationnelle entre les différentes enseignes. Pierluigi Cocchini est donc nommé directeur général pour l’Europe. Il sera chargé de définir la stratégie et d’assurer la gestion quotidienne du réseau européen, qui s’étend sur sept pays.