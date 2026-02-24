Shein ouvre cinq nouveaux magasins français chez BHV

Shein ouvre finalement ses nouveaux points de vente au sein des grands magasins BHV. Mercredi 25 février, les corners ouvrent leurs portes à Limoges, Angers, Dijon, Grenoble et Reims. Initialement, ils devaient ouvrir dès le mois de novembre.

Ce qui devait être «un report de quelques jours ou quelques semaines » a finalement duré plusieurs mois : le géant chinois de la mode ultra-rapide devait ouvrir des corners à Reims et Dijon le 18 novembre, puis à Limoges le 21 novembre, mais ne le fait que maintenant. Frédéric Merlin, propriétaire de BHV, souhaitait d’abord analyser les performances du premier magasin à Paris.