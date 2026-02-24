Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Pauline Neerman
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

Shein ouvre cinq nouveaux magasins français chez BHV

icon
Mode24 février, 2026

Shein ouvre finalement ses nouveaux points de vente au sein des grands magasins BHV. Mercredi 25 février, les corners ouvrent leurs portes à Limoges, Angers, Dijon, Grenoble et Reims. Initialement, ils devaient ouvrir dès le mois de novembre.

Il a fallu attendre

Ce qui devait être «un report de quelques jours ou quelques semaines » a finalement duré plusieurs mois : le géant chinois de la mode ultra-rapide devait ouvrir des corners à Reims et Dijon le 18 novembre, puis à Limoges le 21 novembre, mais ne le fait que maintenant. Frédéric Merlin, propriétaire de BHV, souhaitait d’abord analyser les performances du premier magasin à Paris.

En savoir plus sur... Mode
Voir plus
Événements
Les plus lus
Suivre RetailDetail