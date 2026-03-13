Shein ouvre un bureau à Barcelone pour le marché espagnol

Le détaillant chinois de mode ultra-rapide Shein étend ses activités en Espagne avec l’ouverture d’un nouveau centre à Barcelone. Le nouveau bureau viendra compléter l’établissement existant à Madrid.

Initiatives pour les marques propres

Vorada Hiransomboon, directrice de marque chez Shein, souligne que l’ouverture du bureau à Barcelone reflète l’engagement à long terme de l’entreprise envers l’Espagne et les talents locaux : « Nous voulons jouer un rôle actif dans l’écosystème commercial et créatif catalan et espagnol. »

Le nouveau centre servira de centre de soutien pour le marketing, l’image de marque et la production de contenu en Espagne et en Europe. Actuellement, l’équipe est composée de huit professionnels spécialisés dans les tendances locales et l’analyse des consommateurs. Shein prévoit d’augmenter ses effectifs dans les années à venir.

Depuis ce nouveau bureau, Shein développera également des initiatives pour les marques propres du groupe, notamment Nöista, lancée en 2025. Fondée en 2008 par Chris Xu et basée à Singapour, l’entreprise compte actuellement une vingtaine d’employés en Espagne et collabore avec plus de 1 000 vendeurs actifs sur la branche espagnole de la place de marché.