Stefano Gabbana quitte Dolce & Gabbana

La maison de couture italienne Dolce & Gabbana est à l’aube de changements majeurs. Le cofondateur Stefano Gabbana a démissionné de son poste de président et envisage de vendre sa participation de 40 %. Cela marque la fin d’une époque.

La fin de l’indépendance ?

Fondée en 1985 par Domenico Dolce et Stefano Gabbana, la maison Dolce & Gabbana a su, grâce à son glamour singulier et à son penchant marqué pour l’indépendance, se tenir à l’écart des conglomérats du luxe tels que LVMH et Kering pendant des décennies. Mais cela touche-t-il à sa fin ?

Le départ de Gabbana en tant que président avait déjà été consigné dans un document déposé auprès de la Chambre de commerce italienne au début de l’année, mais n’a été rendu public que récemment. Son successeur est Alfonso Dolce, frère du cofondateur Domenico Dolce. Gabbana restera toutefois impliqué dans la partie créative de la marque, a indiqué Dolce & Gabbana.

Le timing n’est peut-être pas fortuit. Selon Bloomberg, la marque est en pleine restructuration de sa dette. L’entreprise est confrontée depuis longtemps à des difficultés financières. Une nouvelle recherche de 150 millions d’euros de capitaux frais, après une précédente injection de 450 millions d’euros l’année dernière, souligne l’urgence de la situation. De plus, la marque pourrait vendre des biens immobiliers afin d’améliorer sa trésorerie.