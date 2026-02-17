Belgique - FR
Tendam, propriétaire de Cortefiel, enregistre une croissance de 5 %

Mode17 février, 2026

Tendam, le groupe de mode derrière Cortefiel, Springfield et Women’secret, a vu son chiffre d’affaires augmenter de 5 % en 2025 pour atteindre près de 1,4 milliard d’euros. L’entreprise aspire à poursuivre sa croissance en ligne et son expansion internationale, soutenue par l’intelligence artificielle.

Offensive internationale et numérique

En 2025, Tendam a enregistré un chiffre d’affaires de 1,442 milliard d’euros, soit une augmentation de 5,33 % par rapport aux 1,369 milliard d’euros de l’année précédente. L’EBITDA a grimpé à 369 millions d’euros, soit une augmentation de 8,21 % par rapport aux 341 millions d’euros de 2024. Le détaillant, dont la majorité (67,91 %) des actions est détenue depuis le 31 juillet par 2.0 Group, anciennement connu sous le nom de Multiply Group, trace la voie d’une offensive internationale et numérique accélérée.

