Topshop établit un record mondial : premier défilé de mode avec vente en direct via l’IA

Topshop a établi un record mondial à Manchester avec un défilé de mode « directement achetable » et alimenté par l’intelligence artificielle. Avec cet événement, officiellement reconnu par la World Record Certification Agency, la marque de mode britannique a voulu montrer à quel point la technologie est au cœur de sa nouvelle stratégie commerciale.

Un défilé de mode comme plateforme de vente en temps réel

Lors du défilé intitulé « Runway of the Future », Topshop a remplacé le format traditionnel par un concept hybride alliant physique et numérique. Les visiteurs pouvaient acheter chaque silhouette présentée en temps réel via une application spécialement développée, « Front Row AI », pendant que les mannequins défilaient sur le podium. À la fin du défilé, les invités pouvaient également essayer virtuellement les tenues.