Topshop s’associe à Bestseller pour la vente en gros en Europe

Topshop collabore avec le groupe de mode scandinave Bestseller (Jack&Jones, Vero Moda, etc.) afin d’accélérer son retour en Europe : Bestseller distribuera la marque de mode britannique auprès de partenaires grossistes internationaux.

Déploiement via la vente en gros

Topshop, aujourd’hui détenue en partie par la plateforme de commerce électronique britannique Asos, travaille depuis un certain temps déjà à son relancement sur le continent européen : au début de cette année, une boutique en ligne européenne a été lancée, et la marque est également présente dans plusieurs boutiques physiques, dont les magasins ZEB en Belgique.

Mais aujourd’hui, la marque passe à la vitesse supérieure : grâce à Bestseller, elle se rapproche, selon ses propres termes, « des principaux acteurs du marché européen et crée de nouvelles opportunités de croissance et de visibilité à l’international ». Aux Pays-Bas, ce retour se concrétise par un lancement exclusif chez Wehkamp. À partir du 26 février, la nouvelle collection Topshop sera disponible en ligne uniquement sur ce site.

Il est toutefois remarquable que l’un de ces « acteurs importants » soit Zalando, le rival acharné d’Asos, propriétaire de Topshop : le propriétaire de Bestseller détient des parts dans Zalando et le groupe de mode danois détenait également des parts dans About You, racheté par Zalando. Cependant, le fondateur Anders Hoch Povlsen détient également environ 30 % d’Asos, ce qui compense peut-être cette situation.