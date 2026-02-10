Belgique - FR
Écrit par Pauline Neerman
Torfs et Juttu testent les sacs réutilisables pour le commerce électronique de Bpost

Mode10 février, 2026

Bpost lance, en collaboration avec Torfs et Juttu, un projet pilote avec des sacs d’expédition réutilisables pour le commerce électronique. Baptisée « Bring Me Bag », cette initiative vise à déterminer si les systèmes de consigne sont viables en Belgique. Une première pour le secteur, qui se prépare à une réglementation européenne plus stricte.

Sous la pression européenne

À partir d’aujourd’hui, les clients des boutiques en ligne Torfs et Juttu peuvent choisir un sac en plastique solide et réutilisable pour leur commande. Ils paient une caution de 3,95 euros et peuvent le retourner via un point Bpost, une boîte aux lettres rouge ou un magasin physique, après quoi le montant leur est automatiquement remboursé. Les sacs sont équipés d’un code QR unique, ce qui les rend entièrement traçables.

