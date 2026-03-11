Troisième bénéfice record consécutif pour Inditex

Inditex, propriétaire de Zara, Bershka et Massimo Dutti, a de nouveau enregistré un bénéfice record en 2025. C’est la troisième année consécutive, malgré la concurrence croissante des entreprises de mode ultra-rapide telles que Shein.

Moins de magasins, plus de chiffre d’affaires

Le bénéfice net a augmenté de 6 % l’année dernière pour atteindre 6,2 milliards d’euros, tandis que le chiffre d’affaires a progressé de 3,2 % pour atteindre 39,9 milliards d’euros. Les magasins et les canaux en ligne ont tous deux contribué à cette croissance. Selon Inditex, les nouvelles collections ont été bien accueillies par les clients. Le bénéfice brut a augmenté de 3,9 % pour atteindre 23,2 milliards d’euros, tandis que la marge brute s’est élevée à 58,3 %.