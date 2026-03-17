Uniqlo bat une nouvelle fois des records en Europe

Uniqlo a enregistré des résultats particulièrement solides en Europe, avec une forte hausse du chiffre d’affaires et des bénéfices au cours du dernier exercice. Le détaillant attribue ces bons résultats à son expansion et à l’afflux de clients plus jeunes.

Une croissance à deux chiffres

Au cours de l’exercice clos le 31 août 2025, le chiffre d’affaires d’Uniqlo Europe a augmenté de 34 % pour atteindre 2,27 milliards d’euros, tandis que le bénéfice net a progressé de 9,12 % pour s’établir à 243,3 millions d’euros. Le bénéfice d’exploitation avant dépréciations a augmenté de 14,2 % pour atteindre 323,43 millions d’euros. La marge brute reste à 59 %, soit un point de pourcentage de moins qu’en 2024, en raison des fluctuations des taux de change et de la hausse des coûts d’achat.