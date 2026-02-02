Valentino (provisoirement) sauvé grâce à une injection de 100 millions d’euros

Deux semaines après le décès de son fondateur Valentino Garavani, la maison de couture Valentino achève provisoirement son assainissement avec une augmentation de capital de 100 millions d’euros.

Les banques exigent une intervention

La maison de couture italienne Valentino, détenue à 70 % par le fonds d’investissement qatari Mayhoola et à 30 % par le conglomérat français du luxe Kering, a franchi une étape cruciale vers son redressement. Les deux actionnaires ont procédé à une injection de capital de 100 millions d’euros afin de relever les défis financiers de la marque. Les banques ont insisté pour que les actionnaires interviennent après que la marque de couture ait enfreint les conditions d’un prêt de 530 millions d’euros.