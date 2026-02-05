Versace nomme le Belge Pieter Mulier nouveau directeur artistique

Le Belge Pieter Mulier devient le nouveau directeur artistique de Versace. Le groupe Prada le nomme à partir de juillet responsable créatif de la maison de couture italienne.

Déjà prévu

Prada a annoncé jeudi que Mulier prendrait les fonctions de directeur artistique chez Versace à compter de juillet 2026. Fin janvier, le créateur avait annoncé son départ d’Alaïa. Selon Versace, son arrivée marque le début d’un nouveau chapitre pour la marque. En décembre, la maison de luxe a fait ses adieux à Dario Vitale, qui n’a occupé le poste de directeur créatif que pendant une saison et a quitté l’entreprise immédiatement après la finalisation du rachat de Versace par Prada.

« Lorsque nous avons envisagé le rachat de Versace, nous avons vu en Pieter Mulier la personne idéale pour occuper le poste de créateur de la marque. Nous sommes convaincus qu’il exploitera pleinement le potentiel de Versace et qu’il établira un dialogue profond avec l’histoire et l’esthétique incomparable de la marque. Nous sommes très heureux de nous engager dans cette voie ensemble », a déclaré Lorenzo Bertelli, héritier de Prada et président exécutif de Versace.

Avant de rejoindre Alaïa en 2021, Mulier a travaillé en étroite collaboration avec l’actuel directeur artistique de Prada, Raf Simons, depuis le début des années 2000, notamment en tant que bras droit chez Jil Sander, Dior et Calvin Klein. Alaïa était son premier poste sous les feux de la rampe. Dans ses nouvelles fonctions, il rendra compte directement à Lorenzo Bertelli.