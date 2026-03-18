Xandres lance une plateforme de seconde main en ligne

Xandres lance sa propre plateforme de vente d’occasion au Benelux et en Allemagne via le site web Xandres Preloved. Les clients pourront également bientôt déposer leurs articles portés dans tous les magasins.

Tester la rentabilité

Après des tests de vente d’articles d’occasion dans les magasins de Gand et de Bruges, le déploiement est désormais complet. Via la boutique en ligne Xandres Preloved, les clients peuvent acheter et vendre des articles portés de la marque. C’est ce qu’annonce Jasmien Wynants, stratège externe en développement durable (Masjien), sur LinkedIn.

Ce lancement s’inscrit dans le cadre du projet « Just Fashion EU », financé par l’Union européenne. À travers ce projet, Xandres examine si l’allongement de la durée de vie des vêtements peut devenir rentable dans le cadre du modèle économique existant. Pour la base technique de la boutique en ligne, Xandres collabore avec l’entreprise technologique française Faume, spécialisée dans la revente en marque blanche.

Outre la boutique en ligne, la marque étend également son programme de reprise physique de vêtements. À partir du 20 avril, les clients pourront rapporter des articles portés dans les quinze boutiques Xandres en échange d’un bon d’achat.