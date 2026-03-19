Zalando étend l’utilisation de robots d’entrepôt pilotés par l’IA

Zalando déploie des robots d’entrepôt intelligents dans plusieurs centres de distribution européens. Selon le géant du commerce électronique, ces robots accélèrent le traitement des commandes et allègent la charge de travail en prenant en charge les tâches routinières.

Du projet pilote à la mise à l’échelle

Cette expansion fait suite à un essai concluant : Zalando a testé dix robots qui, ensemble, effectuaient environ 100 000 prélèvements par jour. Sur cette base, Zalando passe à une capacité totale de cinquante installations. Les premiers exemplaires sont déjà opérationnels en Allemagne et en Italie. Viendront ensuite, entre autres, les Pays-Bas, la France et la Suède.

Les robots, baptisés en interne « Richard », prélèvent, scannent et trient les articles. Grâce à l’IA et à la vision par ordinateur, ils reconnaissent les produits et adaptent immédiatement leur méthode de préhension, ce qui est particulièrement utile dans les entrepôts où l’assortiment change rapidement.

Pour les boîtes à chaussures, Zalando lance le Shoebox Picker. Les couvercles non fixés rendaient l’automatisation difficile, mais la nouvelle solution combine une technologie de reconnaissance d’images avec des pinces spécialement développées qui maintiennent les boîtes stables pendant le traitement.

Zalando déploie l’IA dans de plus en plus de domaines : outre les coulisses, également pour le contenu, la personnalisation et d’autres éléments de l’expérience client. Laura Toledano, responsable des activités en Europe occidentale, en dira long à ce sujet aujourd’hui lors du RetailDetail Omnichannel & E-Commerce Congress à Bruxelles.