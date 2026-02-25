Zalando se lance dans les vêtements d’occasion pour enfants

Zalando élargit sa plateforme de vente d’articles de seconde main, en ciblant explicitement les familles. Le retailer berlinois propose désormais des vêtements pour enfants d’occasion dans quatorze pays européens, dont la Belgique et la France.

Les enfants, une cible privilégiée

Les parents peuvent désormais acheter des vêtements et échanger des articles portés contre un bon d’achat pour un prochain achat. Avec cette initiative, Zalando souhaite développer la catégorie Kids pour en faire une destination familiale à part entière. L’entreprise parle elle-même d’une « destination familiale holistique », où elle s’adresse aux parents et aux tuteurs « de la petite enfance à l’adolescence ».